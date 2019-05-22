أعلن نادي إسبانيول اليوم الأربعاء، تجديد عقد الظهير الأيسر أدريا بيدروسا، ليستمر حتى يونيو/حزيران 2023 بشرط جزائي يصل إلى 30 مليون يورو. ووقع اللاعب، 21 عامًا، العقد برفقة المدير الرياضي العام للنادي أوسكار بيرارنوا. وخاض بيدروسا، 16 مباراة في منافسات الليجا وكأس الملك وأصبح مؤخرا أساسيا في تشكيلة الفريق الكتالوني. ويعتبر بيدروسا من اللاعبين الواعدين بالنادي حيث يمتلك النضج اللازم والتمركز والانتشار الدفاعي بفضل سرعاته. ش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيول يجدد عقد بيدروسا حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.