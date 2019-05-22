فالفيردي يتلقى نبأ سارًا قبل نهائي كأس الملك

خاض برشلونة، مرانه صباح اليوم الأربعاء، ضمن تحضيراته لخوض مواجهة فالنسيا، السبت المقبل، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنَّ البرازيلي فيليب كوتينيو، شارك مع المجموعة في المران، ويأمل في المشاركة في المباراة، بعد تعافيه من الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ عودة كوتينيو بمثابة النبأ السار لفالفيردي، لاسيما بعد تأكد غياب لويس سواريز، ما سيسهل من مهمته في اختيار خط الهجوم للقاء.

وفي سياق منفصل، فإنَّه من المستبعد مشاركة عثمان ديمبلي في المباراة؛ لأنه غاب عن المران الجماعي، ومن غير المرجح أن يكون لائقًا خلال الأيام المقبلة قبل المباراة؛ لأن فرص تعافيه قليلة.

وغاب عن المران اليوم، المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، بينما شارك عدد من الشباب مثل موسى واجي، وإيناكي بينا، وأوريول بوسكيتس، وريكي بويج، وكارليس بيريز، وأبل رويز.