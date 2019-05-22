سييرا: أنجزنا المهمة بالتأهل الآسيوي

أكد المدرب التشيلي سييرا أنه كان يسعى لحصد نقاط مباراة الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي، وتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وعلق المدرب التشيلي على مباراة الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في البطولة الآسيوية قائلًا: “أنجزنا المهمة بالتأهل، وكان لدينا طموح للفوز وصدارة المجموعة”.

وتابع حديثه خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي، قائلًا: “قدمنا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وحققنا ما كنا نهدف له بالوصول إلى مركز متقدم في الدوري والتأهل في البطولة الآسيوية

وأضاف المدرب التشيلي تصريحاته قائلًا: “مباراة الاتحاد ضد الوحدة كانت في غاية الصعوبة، وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون من مجهود عالٍ”.

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واختتم سييرا تصريحاته قائلًا: “أشكر النادي ومجلس الإدارة على ثقتهم بي في هذه الظروف الصعبة، وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه؛ فهم السبب الرئيسي في كل النتائج الإيجابية التي تحققت”.

الاتحاد ضد الوحدة:

وانتهت مباراة الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم العميد أولًا عن طريق النجم البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 68، ونجح محمد المنهالي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71.

وبعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة بالجولة الأخيرة، رفع العميد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بمجموعته في دوري أبطال آسيا 2019، فيما وصل رصيد الفريق الإماراتي إلى 13 نقطة في الصدارة.