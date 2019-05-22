شرط يُقرب علي مبخوت من الاتحاد

يبدو أن علي مبخوت، نجم نادي الجزيرة الإماراتي، اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت قناة أبو ظبي الرياضية، أن مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي لن يُمانع رحيل علي مبخوت إلى صفوف الاتحاد، ولكن بشرط تقديم العميد لعرض مالي مناسب لإمكانيات اللاعب المتألق.

ويُعد علي مبخوت واحدًا من أفضل اللاعبين في الإمارات، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري الخليج العربي الموسم الرياضي الحالي برصيد 20 هدفًا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لضم مهاجم قوي ويملك خبرة كبيرة في الدوريات الخليجية وبطولة دوري أبطال آسيا، أملًا في المنافسة بقوة على الألقاب في منافسات الموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد تأهل رسميًا إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، كوصيف مجموعته بعد تعادله إيجابيًا مع الوحدة الإماراتي في الجولة الأخيرة.