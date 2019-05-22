توتنهام ينضم للصراع على نجم ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن اهتمام توتنهام بالظفر بخدمات لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن توتنهام مستعد لتقديم عرضًا يتراوح بين 40 و50 مليون يورو، لضم داني سيبايوس في الصيف.

وينضم السبيرز للصراع الشرس، لضم سيبايوس، والذي جذب أنظار آرسنال ويوفنتوس لضمه خلال الفترة الماضية.

وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، أن سيبايوس لن يستمر ضمن صفوف ريال مدريد، حيث خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للميرنجي.

وغاب سيبايوس عن المباراة الأخيرة لريال مدريد في الموسم ضد ريال بيتيس، حيث عانى من حمل زائد في عضلات الفخذ الأيمن، وفقد فرصته الأخيرة في توديع جماهير الميرنجي.