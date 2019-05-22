البياوي: لم أوفق مع القادسية والنصر استحق لقب الدوري

أكد مدرب نادي القادسية، التونسي ناصيف البياوي، أنه اجتهد مع الفريق القدساوي، ولكنه لم يوفق، مُشيدًا في الوقت ذاته بأداء فريقي النصر والتعاون في منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وقال البياوي: “قبل بمهمة تدريب القادسية لوجود علاقة جيدة بيني وبين مسؤوليه، فتلبية النداء كانت واجبًا علي، اجتهدنا لكن لم نوفق في المباراتين التي أشرفت عليها، ولن يؤثر هذا الأمر على مسيرتي كمدرب”.
وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “كان هناك الكثير من لاعبي القادسية بدون جاهزية فنية ولا بدنية، بالإضافة إلى إصابات الأجانب”.
وواصل البياوي تصريحاته قائلًا: “كان استبعادي من تدريب الفريق بعد مباراة التعاون دوريًّا بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية، رغم أن القادسية كان سادس الترتيب آنذاك”.
وأشاد مدرب القادسية بالكرة السعودية، مؤكدًا أنها كانت متطورة في السابق، مُضيفًا: “لكنها أصبحت أكثر تطورًا بعد الدعم السخي وزيادة عدد الأجانب هذا الموسم”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “النصر استحق لقب الدوري، قدّم مستوى رائعًا وفرقت معه الأسماء الأجنبية، وتحديدًا عبدالرزاق حمد الله، وحصول التعاون على لقب كأس الملك كان ثمرة عمل ومجهود إداري لسنوات طويلة، ولا ننسى تميزه في الدوري أيضًا”.
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