النصر وذوب آهن .. الصدارة تُشعل المواجهة الآسيوية

تنتظر الجماهير مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

موعد مباراة النصر وذوب آهن

وكان من المُقرر أن تُقام مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء يوم أمس الثلاثاء، في مدينة كربلاء العراقية، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيلها رسميًا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه سيُحدد مكان وموعد مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني في وقت لاحق، ولم يعلن عنه حتى الآن.

النصر وذوب آهن

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وضمن الفريقان الصعود رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ولكن مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني ستُحدد هوية متصدر ووصيف المجموعة.

ويحتل الفريق الإيراني صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 11 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر وذوب آهن المرتقبة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بـ9 نقاط.

النصر في آسيا

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي انتفاضة في دوري أبطال آسيا 2019، حيث بدأ منافسات دور المجموعات بهزيمتين، قبل أن يُحقق 3 انتصارات متتالية، ويتمنى أن يُكلل مجهوده بحصد نقاط مباراة النصر وذوب آهن والتأهل كمتصدر.

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الإيراني بشكل مميز في دوري أبطال آسيا 2019، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، حيث تعادل في مواجهتين، وفاز في 3 مباريات، ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر وذوب آهن المرتقبة.