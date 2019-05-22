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تير شتيجن وكروس خارج قائمة ألمانيا في تصفيات اليورو

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أعلن يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، قائمة المانشافت لمواجهتي بيلاروسيا وإستونيا يومي 8 و11 يونيو / حزيران المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وشهدت قائمة المانشافت غياب مارك أندريه تير شتيجن، حارس الإسباني، بسبب إصابة في الركبة، بالإضافة لتوني كروس، لاعب وسط ، الذي يعاني من مشكلة عضلية.

وأعلن الاتحاد الألماني عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، انضمام مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، للقائمة بصفة مؤقتة، على أن يُتخذ القرار النهائي بشأن مدى جاهزيته البدنية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل معاناته من إصابة في ربلة الساق.

وضمت القائمة 22 لاعبًا، حيث جاءت على النحو التالي:

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حراسة المرمى: بيرند لينو، مانويل نوير وكيفن تراب.

خط الدفاع: ماتياس جينتر، مارسيل هالستينبيرج، جوناس هيكتور، ثيلو كيرير، لوكاس كلوستيرمان، نيكو شولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس سولي وجوناثان تاه.

خط الوسط: جوليان براندت، جوليان دراكسلر، سيرجي جنابري، ليون جوريتسكا، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جوشوا كيميتش، ماركو رويس، ليروي ساني وتيمو فيرنر.

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