تواصل منافسات بطولة الفقيد الحبشي الـ4 للتايكواندو بالمكلا

تواصلت مساء أمس الثلاثاء، في نادي شعب حضرموت الرياضي في ديس المكلا منافسات بطولة الفقيد ابراهيم أحمد الحبشي الرمضانية الرابعة للتايكواندو التي تشارك فيها خمسة أندية هي، الشعب ، المكلا ، وحدة المكلا ، هلال فوة ، وسمعون الشحر بطل البطولة الماضية.

وقد شهدت هذه البطولة التي يرعاها وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت ويشرف عليها مكتب الشباب والرياضة بتنظيم من اتحاد التايكواندو بساحل حضرموت منافسات ساخنة في اليوم الاول للتصفيات التمهيدية للأوزان - 47 - 50 – 54 – 58 – و68 كيلوجرام والمؤهلة لنهائيات البطولة التي ستجرى مساء اليوم الأربعاء يعقب ذلك التكريم والتتويج.

وكانت البطولة قد دشنت مساء أمس الأول الإثنين بعقد الاجتماع الفني وإجراء قرعة المواجهات بحضور الامين العام المساعد للاتحاد اليمني للتايكواندو سعيد عبود بن وبر ورئيس اتحاد اللعبة بساحل حضرموت منير الجعيدي والامين العام ياسر عبدالمعين والاندية المشاركة ممثلة بإدارييها ومدربيها حيث تم إقرار لائحة البطولة واعتماد برنامجها للتصفيات الاولية والنهائية.