طموح مبابي يزاحم قائمة الديوك بصحف فرنسا

تنوعت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الأربعاء، في عناوينها الرياضية، حيث ألقت الضوء على العديد من الملفات الخاصة بكرة القدم وغيرها من الألعاب الأخرى.
واهتمت صحيفة ليكيب الفرنسية بنعي النمساوي "نيكي لاودا" أحد أساطير سباقات الفورمولا وان، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 70 عامًا.
أما مجلة فرانس فوتبول، فأبرزت "الفائزون والخاسرون" من خيارات ديديه ديشامب مدرب فرنسا لقائمة الديوك.
وفي نفس السياق، كتبت صحيفة 20 دقيقة: "كالعادة.. لاكازيت خارج قائمة المنتخب".
أما صحيفة لو باريزيان فكتبت في صفحتها الأولى عن "طموحات مبابي".
بينما تساءلت صحيفة بروفانس: "هل يكون أحدهم؟" حيث رشحت 3 مدربين لقيادة أولمبيك مارسيليا، أبرزهم رافائيل بينتيز ولوران بلان، وذلك لخلافة المدرب الحالي رودي جارسيا.
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