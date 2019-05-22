شكرا لقرائتكم حسام باولو يقود هجوم طنطا الموسم المقبل فى الدورى العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي مع اللاعب حسام باولو مهاجم الزمالك المعار للداخلية للانتقال لأبناء السيد البدوي لدعم هجوم الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وخلال اجتماعات مكثفة بين أعضاء لجنة الكرة بنادي طنطا وحسام باولو مهاجم الداخلية الايام الماضية تم الإتفاق علي المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعب وذلك بعد موافقته علي الانتقال لأبناء السيد البدوى الذي وصفه اللاعب بالأكثراستقرارا بين الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز.

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فى الوقت الذى بدأ فيه المحاسب فايز عريبي اتصالات مكثفة مع رئيس نادي الزمالك لإنهاء الاتفاق علي استعارة اللاعب لكي يلحق ببداية فترة الإعداد الخاصة بطنطا والتي ستبدأ منتصف يونيو المقبل بإستاد جامعة طنطا.