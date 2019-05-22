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نوران جوهر تتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالمياً إلى الدور ربع النهائي من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها انجلترا في الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري.

 

وفازت نوران بثلاثة أشواط نظيفة على منافستها جوي تشان لاعبة هونج كونج في المباراة التي أقيمت بدور الـ 16 من البطولة والتي استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-3.

 

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وتترقب نوران الفائز من مباراة رنيم الوليلي والأمريكية أماندا صبحي والتي تقام في منافسات دور الـ 16 من البطولة .

 

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

 

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