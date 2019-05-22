الاتحاد يفاوض طلعت يوسف لتولى المسئولية الفنية للفريق السكندرى...

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جدة - عمرو شويل يفاوض محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، طلعت يوسف المدير الفنى السابق لمصر المقاصة من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق السكندرى خلفا لحلمى طولان. يذكر أن حلمى طولان قد حمل حقائبه بالأمس وأغلق هاتفه بعد الخسارة الثقيلة التى منى بها الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة أمام طلائع الجيش . Advertisements وطالب محمد مصيلحى من طلعت يوسف سرعة الرد لإستلام المهمة سريعا خاصة وأن موقف الفريق محرج بعدما تأزم موقفه بتجمد رصيده عند 36 نقطة وبات عليه تحقيق الفوز على سموحه فى الجولة الأخيرة لضمان البقاء بالدورى بشكل رسمى.

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