شكرا لقرائتكم إفطار جماعى لفريق إنبى بعد ضمان البقاء فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو نادى إنبى برئاسة المهندس علاء خشب، على تنظيم إفطار جماعى للفريق بعد ضمان البقاء فى الدورى المصرى الموسم المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على المقاصة بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وهنأ مجلس إدارة إنبى اللاعبين والجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة على ماهر، على الخروج من الكبوة وضمان البقاء فى الدورى الممتاز، بعد تحقيق نتائج مميزة فى الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر، أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.