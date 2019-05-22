شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب يكشف سر إعلان القائمة قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى رمزى مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن سر عدم تأجيل الإعلان عن قائمة الفراعنة استعدادًا لأمم أفريقيا ، لما بعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وقال رمزي، إنه تم الاستقرار على قائمة الفراعنة واللاعبين الـ25 المختارين ، وبالتالي مباراة الزمالك لن تغير من فكر الجهاز فى بعض الإختيارات ونفس الأمر لمباراة الأهلي و الإسماعيلي اليوم لماذا لا ننتظرها هى الأخري.

كان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني أعلن اختيار 25 لاعباً هم : أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).