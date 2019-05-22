شكرا لقرائتكم خالد مهدى يكشف موقف الإنتاج الحربى من البقاء فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، موقف ناديه من البقاء فى الدوري بعد تعادله مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للمسابقة فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس باستاد الجيش بالسويس .

وأضاف مهدى فى تصريحات صحفية: " الإنتاج الحربى ضمن البقاء فى الدوري بنسبة 99 % بعد نقطة التعادل مع المصرى البورسعيدى مع ارتفاع رصيده إلى 37 نقطة .

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وقال مدير الكرة بالانتاج الحربى : "الحالة الوحيدة التى تعلن هبوط الانتاج هى فوز بتروجت على المقاولون العرب 7/0 فى الجولة الأخيرة للمسابقة لاسيما أن الانتاج مازال يملك مباراتين مع الزمالك ووادى دجلة "

يشار إلى أن الانتاج الحربى يحتل المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتين .