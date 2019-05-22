كيف فسر إبراهيم حسن سر تذبذب مستوى سموحة ؟...

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جدة - عمرو شويل أرجع إبراهيم حسن مدير الكرة بسموحة تذبذب مستوى فريقه بسبب كثرة الإيقافات والإصابات التى ضربت عدد كبير من اللاعبين إثر عدم انتظام الدوري الممتاز مما أثر سلبا علي المسابقة بشكل عام.
وحقق سموحة فوزا غاليا بالأمس علي بتروجت بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما علي ستاد المكس؛ في الجولة 33 من الدوري الممتاز.
وأكد مدير الكرة امتلاكه وتوأمه حسام حسن العديد من العروض المحلية والخارجية، مشيرا إلي أن الجهاز الفني سيعقد جلسة مع رئيس مجلس إدارة سموحة فرج عامر؛ للحديث عن مستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتابع حسن أن فريقه سيواجه الاتحاد السكندري خلال آخر مبارياته في الدوري؛ بحثا عن مركز جيد، معربا عن حزنه لخسارة الاتحاد الكبيرة برباعية أمام طلائع الجيش.
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