شكرا لقرائتكم كريم شحاتة يجهز لائحة خاصة لوضع قواعد الثواب والعقاب بالترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كريم شحاتة مدير الكرة بالترسانة، أنه طلب عقود لاعبى الفريق المتواجدين بالقائمة الأولى لدراستها بعناية وتقسيمها لفئات طبقا لمردود كل لاعب فى الموسم المنقضى لإرساء مبدأ العدالة والشفافية بين الجميع . ويدرس كريم شحاته كافة العقود قبل بداية الموسم المقبل لتجهيز لائحة خاصة باللاعبين ووضع قواعد الثواب والعقاب حتى يتحقق المراد بالعودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة. Advertisements وكان مجلس إدارة الترسانة قد تعاقد مع كريم شحاته كمديرا للكرة بصحبة علاء ميهوب المدير الفنى الجديد للشواكيش .

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