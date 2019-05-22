شكرا لقرائتكم فتوى رمضان .. خالد الجندى: الرياضة ليس لها دين ولكن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وقال الجندى : الرياضة ليست دين ولكن كل دين يدعو إلى الرياضة والصحة والعافية وخفة الحركة والبعد عن المخدرات هدف أسمى لكل الديانات وتشجيع فريق غير مسلم لا علاقة له بالانتماء الدينى.

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