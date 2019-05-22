مستشفى الأهلى.. سعد سمير يعود للتدريبات بعد 45 يومًا...

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبى بالنادى الأهلى عن موعد عودة سعيد سمير مدافع الفريق إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء البرنامج العلاجى الذى يحضع له حاليا.

وقال الجهاز الطبى للأهلي، أن سعد سمير سيعود بشكل تدريجى لتدريبات الكرة بعد شهر ونصف من الآن أى بعد 45 يوما.

وأضاف الجهاز الفنى أن سعد سمير يسير بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى وقطع شوط كبير فى عملية التأهيل، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية فى يوليو القادم كموعد مبدئى وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلى الذى يسير عليه.

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يذكر أن سعد سمير يعانى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى والتى تعرض لها فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقي.