شكرا لقرائتكم سباق بين جماهير الزمالك بالإسكندرية للفوز بتذاكر مباراة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر الزحام الشديد أمام بوابات النادى الأوليمبى بالإسكندرية، بعد تواجد جماهير النادى الزمالك بكثافة من أجل شراء تذاكر مباراة نهضة بركان، المقرر لها الأحد المقبل فى العاشرة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونشر بعض الجماهير صورًا عبر موقع التواصل الإجتماعى، مؤكدين أن عملية بيع تذاكر نهائى الكونفدرالية، تشهد زحام كبير أمام بوابات النادى الأوليمبى بالإسكندرية.



جماهير الزمالك فى الاسكندرية

وانتهى لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان المغربى بفوز الأخير بهدف دون رد أحرزه لابا كودجى. Advertisements

وطرح مسؤولو الزمالك تذاكر مباراة نهضة بركان المغربى، بعد الحصول على موافقة الأمن بحضور 40 ألف مشجع للمباراة، وذلك بعدما بدأت عملية البيع فى الساعات المتأخرة من مساء أمس بالإسكندرية، على أن تكون متاحة اليوم الأربعاء، أمام الجماهير البيضاء فى مختلف المحافظات.

كان المئات من جماهير الزمالك تواجدوا أمام البوابات منذ الصباح الباكر للحصول على التذاكر رغم ارتفاع درجة الحرارة.