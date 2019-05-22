4 أهداف لمحمد صلاح ضمن اختيارات "هدف الموسم" في ليفربول

كتب أسامة حافظ
كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن ترشيح 4 أهداف للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ضمن ترشيحات أفضل هدف في الموسم لليفربول.
وينافس صلاح للفوز بالجائزة بأهدافه في مرمى برايتون وهيدرسفيلد تاون وتشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج" حيث تم طرح الأهداف للتصويت لدى الجماهير على موقع النادي.
يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بالتساوي مع ساديو ماني زميله في الفريق وبير أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهما.
للتصويت لاختيار جائزة أفضل هدف في الموسم في ليفربول من الرابط...
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