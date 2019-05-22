خالد مهدى: الإنتاج الحربى ضمن البقاء فى الدورى بنسبة 99%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى موقف ناديه من البقاء فى الدورى بعد تعادله مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للمسابقة، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس باستاد الجيش بالسويس.
وقال مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الإنتاج الحربى ضمن البقاء فى الدورى بنسبة 99% بعد نقطة التعادل مع المصرى البورسعيدى مع ارتفاع رصيده إلى 37 نقطة".
ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى "الحالة الوحيدة التى تعلن هبوط الإنتاج هى فوز بتروجت على المقاولون العرب 7 / 0 فى الجولة الأخيرة للمسابقة، لاسيما أن الإنتاج مازال يملك مباراتين مع الزمالك ووادى دجلة".
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتان.
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