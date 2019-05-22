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نوران جوهر تتأهل لربع نهائى بريطانيا للاسكواش وتترقب مواجهة رنيم الوليلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالمياً إلى الدور ربع النهائى من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها إنجلترا فى الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجارى.

وفازت نوران بثلاثة أشواط نظيفة على منافستها جوى تشان لاعبة هونج كونج فى المباراة التى أقيمت بدور الـ16 من البطولة والتى استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-8, 11-3.

وتترقب نوران الفائز من مباراة رنيم الوليلى والأمريكية أماندا صبحى، التى تقام فى منافسات دور الـ 16 من البطولة .

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات فى تاريخ اللعبة، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بنحو 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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نوران جوهر
نوران جوهر

 

نوران من المباراة
نوران من المباراة

 

نوران وجوي تشان
نوران وجوي تشان

 

نوران
نوران

 

 

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