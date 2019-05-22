شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لربع نهائى بريطانيا للاسكواش وتترقب مواجهة رنيم الوليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالمياً إلى الدور ربع النهائى من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها إنجلترا فى الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجارى. وفازت نوران بثلاثة أشواط نظيفة على منافستها جوى تشان لاعبة هونج كونج فى المباراة التى أقيمت بدور الـ16 من البطولة والتى استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-8, 11-3. وتترقب نوران الفائز من مباراة رنيم الوليلى والأمريكية أماندا صبحى، التى تقام فى منافسات دور الـ 16 من البطولة . وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات فى تاريخ اللعبة، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بنحو 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. Advertisements

نوران جوهر

نوران من المباراة

نوران وجوي تشان

نوران

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوران جوهر تتأهل لربع نهائى بريطانيا للاسكواش وتترقب مواجهة رنيم الوليلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.