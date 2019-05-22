شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتوصل لاتفاق مبدئى لضم حسام باولو مهاجم الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى الاتفاق مع حسام باولو مهاجم الزمالك المعار للداخلية، وذلك للانتقال لأبناء السيد البدوى لدعم هجوم الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

Advertisements

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين أعضاء لجنة الكرة بنادى طنطا وحسام باولو مهاجم الداخلية، وذلك بعد تأكد هبوط فريق الداخلية للقسم الثانى، وتم خلالها الاتفاق على المقابل المادى الذى سيتقاضاه اللاعب، وذلك بعد موافقته على الانتقال لأبناء السيد البدوى الذى وصفه اللاعب بالأكثراستقرارا بين الأندية الصاعدة حديثا للدورى الممتاز.

كما بدأ المحاسب فايز عريبى اتصالات مكثفة مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لإنهاء الاتفاق على استعارة اللاعب لكى يلحق ببداية فترة الإعداد الخاصة بطنطا والتى ستبدأ منتصف يونيو المقبل باستاد جامعة طنطا.