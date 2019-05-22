شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة يطلب عقود لاعبى الترسانة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب كريم شحاتة مدير الكرة بالترسانة عقود لاعبى الفريق المتواجدين بالقائمة الأولى لدراستها بعناية وتقسيمها لفئات طبقا لمردود كل لاعب فى الموسم المنقضى لإرساء مبدأ العدالة والشفافية بين الجميع.

ويسعى كريم شحاتة لدراسة كل العقود قبل بداية الموسم المقبل، لتجهيز لائحة خاصة باللاعبين، ووضع قواعد الثواب والعقاب حتى يتحقق المراد بالعودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة.

كان مجلس إدارة الترسانة قد تعاقد مع كريم شحاتة كمدير للكرة بصحبة علاء ميهوب المدير الفنى الجديد للشواكيش.