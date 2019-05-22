الكاف يختار هانى العراقى للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الحكم الدولى هانى العراقى للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بالرأس الأخضر. كما تقرر مشاركة العراقى أيضاً فى كأس العالم للكرة الشاطئية التى ستقام بتركيا. يشهد التحكيم المصرى تطور فى الفترة الأخيرة، خاصة فى الألعاب الأخرى مثل الكرة الشاطئية والصالات.

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