شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر يحفظ ماء وجه كرة اليد الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصول فريق الأهلى على لقب كأس مصر كان بمثابة طوق النجاة وحفظ ماء وجه القلعة الحمراء فى اللعبة موسم 2018 / 2019 بعد خسارة جميع المسابقات الأخرى من دورى وسوبر أفريقى والبطولة الأفريقية للأندية.

نجح الأهلى فى الحصول على لقب كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 28 / 22 فى النهائى الذى أقيم مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، تحت قيادة المدير الفنى المؤقت يحيى يوسف.

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وجاء تولى يحيى يوسف القيادة الفنية للفريق الأحمر مؤقتا بفرمان من مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد إقالة الجهاز الفنى السابق بقيادة السلوفينى نيكولا.

وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.



يحيى يوسف

ويستعد فريق الأهلى إلى خوض الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر المحلى المحدد لها أيام 27 ، 28 ، 29 مايو الجارى على صالة أكتوبر الدولية أيضا بالتنافس مع طلائع الجيش وسبورتنج.