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تعرف على أعمار نجوم الزمالك عندما خاض الأبيض آخر نهائى أفريقى منذ 16 عامًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 16 عامًا مرت على آخر بطولة أفريقية توج بها الزمالك، عندما فاز على الوداد المغربى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة وسط حضور 25 ألف متفرج، وحمل حينها خالد الغندور كأس السوبر الأفريقى، لتحتفظ به القلعة البيضاء للأبد بعد إحرازه اللقب للمرة الثالث.

الزمالك خاض مباراته أمام الوداد تحت قيادة فنية للبرازيلى كابرال، بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد، فى حراسة المرمى، وثلاثى الدفاع وائل القبانى وبشير التابعى ومدحت عبد الهادى، وعلى الجانب الأيمن أحمد صالح، والجانب الأيسر طارق السيد، ومنتصف الملعب تامر عبد الحميد، وأمامه محمد عبد الواحد، وحازم إمام، وفى خط الهجوم جمال حمزة وعبد الحليم على.

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وافتتح التسجيل للزمالك محمد عبد الواحد فى الدقيقة 28، ثم هدف لحازم إمام فى الدقيقة 61، ثم سجل عبد الحليم على الهدف الثالث فى الدقيقة 64، قبل أن يقلص الوداد النتيجة بعد إحرازه هدف رد الاعتبار فى الدقيقة 78، لتنتهى المباراة 3-1 لصالح الأبيض.

وتنتظر جماهير الزمالك رفع كأس الكونفدرالية الأفريقة يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى البطولة، لاسيما أن مباراة الذهاب التى أقيمت فى المغرب انتهت بفوز بركان بهدف قاتل دون رد.

وحرص ”الخليج 365” على توضيح أعمار لاعبى الزمالك الحاليين عندما توج الزمالك بآخر لقب أفريقى عام 2003، وجاءت الأعمال كالتالى..

عماد السيد.. 17 سنة

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محمود جنش.. 16 سنة

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عمر صلاح.. 5 سنوات

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محمد عبد السلام.. 6 سنوات

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محمود علاء.. 12 سنة

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محمد عبد الغنى.. 10 سنوات

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حازم إمام.. 15 سنة

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حمدى النقاز.. 11 سنة

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بهاء مجدى 14 سنة

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عبد الله جمعة.. 7 سنوات

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محمود حمدى الونش.. 8 سنوات

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طارق حامد.. 15 سنة

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فرجانى ساسى.. 11 سنة

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محمود عبد العزيز زيزو.. 13 سنة

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محمد حسن.. 10 سنوات

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يوسف أوباما.. 8 سنوات

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محمود كهربا.. 9 سنوات

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أيمن حفنى.. 18 سنة

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إبراهيم حسن.. 12 سنة

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محمد إبراهيم.. 11 سنة

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أحمد مدبولى.. 9 سنوات

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أحمد سيد زيزو.. 7 سنوات

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عمر السعيد.. 13 سنة

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خالد بوطيب.. 16 سنة

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حميد أحداد.. 9 سنوات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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