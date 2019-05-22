شاهد فى دقيقة.. حسين الشحات فى الصدارة.. أسرع 5 أهداف أهلاوية فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن فريق الأهلى اشتهر هذا الموسم بالتسجيل فى اللحظات الأخيرة من عمر المباريات، إلا أن هناك 5 لاعبين استطاعوا تسجيل أسرع 5 أهداف حمراء هذا الموسم يتصدرهم حسين الشحات الوافد للقلعة الحمراء فى الشتاء الماضى من صفوف العين الإماراتى . *الهدف الأول

*الهدف الأول سجله حسين الشحات فى الدقيقة الثالثة و 13ثانية فى شباك إنبى Advertisements *الهدف الثانى

*الهدف الثانى سجله حسين الشحات فى الدقيقة الثالثة و 35 ثانية فى شباك المقاصة *الهدف الثالث

*الهدف الثالث سجله وليد ازارو فى الدقيقة السابعة فى شباك فريق النجوم *الهدف الرابع

*الهدف الرابع سجله أحمد الشيخ فى الدقيقة السابعة و47 ثانية فى شباك بتروجت *الهدف الخامس

*الهدف الخامس سجله جونير أجاى فى الدقيقة السابعة و57 ثانية فى شباك بتروجت

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