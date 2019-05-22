على معلول ومروان محسن يتقاسمان صدارة هدافى الأهلى قبل موقعة برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام العاشرة مساءً يتجدد اللقاء بين النادى الأهلى والنادى الإسماعيلى فى المواجهة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الـ18 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول فى جدول المسابقة برصيد 73 نقطة فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 41 نقطة. ويرصد الخليج 365 قائمة هدافى القلعة الحمراء قبل المواجهة المرتقبة. ـ على معلول ومروان فى الصدارة ـ على معلول ومروان فى الصدارة يحتل الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى بالمشاركة مع مروان محسن مهاجم الفريق المركز الأول فى قائمة هدافى القلعة الحمراء، حيث سجل معلول 8 أهداف فى جميع البطولات من بينها 6 أهداف فى الدورى العام وهدفين فى دورى أبطال أفريقيا، فيما سجل محسن 8 أهداف أيضاً بواقع 6 أهداف فى الدورى وهدفين فى دورى الأبطال. Advertisements ـ وليد أزارو فى المركز الثانى ـ وليد أزارو فى المركز الثانى يحتل وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى المركز الثانى برصيد 6 أهداف سجلها الدولى المغربى بواقع 5 أهداف فى الدورى العام وهدف واحد فى دورى أبطال أفريقيا. ـ جونيور أجاى ـ جونيور أجاى يحتل النيجرى جونيور أجايى المركز الثالث بقائمة هدافى القلعة الحمراء برصيد 5 أهداف بواقع 4 أهداف فى الدورى العام وهدف واحد فى دورى أبطال أفريقيا، ويمتلك النيجرى الفرصة لرفع هذا الرصيد من الأهداف فى مباراة اليوم. ـ كريم نيدفيد ـ كريم نيدفيد فى المركز الرابع يأتى كريم نيدفيد برصيد خمسة أهداف سجلها لاعب وسط القلعة الحمراء بواقع هدفين فى الدورى و3 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا. ـ أحمد الشيخ ومحمد شريف فى المركز الخامس ـ أحمد الشيخ ومحمد شريف فى المركز الخامس يحتل الثنائى أحمد الشيخ ومحمد شريف المركز الخامس بقائمة الهدافين برصيد 4 أهداف لكل منهما فى مختلف البطولات، حيث سجل الشيخ 3 أهداف فى الدورى العام وهدف واحد فى كأس مصر، فيما سجل شريف هدفين فى الدورى العام وهدفين فى كأس مصر.

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