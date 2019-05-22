شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض طلعت يوسف لخلافة حلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق لمصر المقاصة من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق خلفا لحلمى طولان. كان حلمى طولان قد حزم حقائبه بالأمس وأغلق هاتفه بعد الخسارة الثقيلة التى منى بها الاتحاد برباعية نظيفة أمام طلائع الجيش. وقد طالب محمد مصيلحى من طلعت يوسف سرعة الرد لاستلام المهمة سريعا، خاصة أن موقف الفريق محرج بعدما تأزم موقفه بتجمد رصيده عند 36 نقطة وبات عليه تحقيق الفوز على سموحة فى الجولة الأخيرة لضمان البقاء بالدورى بشكل رسمى.

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