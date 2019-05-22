شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك .. الأهلى يتعادل مع الإسماعيلى فى القمة 114 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره الإسماعيلى فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى .
وقبل مواجهة اليوم ، فقد سبق والتقى الفريقان 114 مرة ، شهدت تفوق الأحمر على الدراويش ، حيث فاز فى 59 مباراة ، مقابل فوز الدراويش فى 22 مباراة وحسم التعادل 33 لقاء بواقع 22 تعادلاً إيجابياً و11 تعادلاً سلبياً.
آخر مباراة جمعت الأهلى مع الإسماعيلى أقيمت يوم 2 أغسطس الماضى ، فى إطار الجولة الأولى من المسابقة المحلية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.
سجل هدف الإسماعيلى سعد لجزيرى ، بينما تعادل للأهلى محمد شريف .هدف محمد شريف هدف سعد لجزيرى
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