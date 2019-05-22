شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نفسية من جروس مع عبد الله جمعة بعد استبعاده من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة سريعة مع عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وطلب جروس من عبد الله جمعة نسيان استبعاده من قائمة الفراعنة والعمل على الرد فى الملعب، واستمرار تألقه مع الأبيض، خاصة فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حتى يتمكن من حصد أول بطولة مع الفارس الأبيض.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى اختار 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية، واللاعبون هم:

- وليد سليمان (الأهلى) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد على كامل (المقاولون العرب) - محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) - أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوى (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلى) - محمد أبوجبل (سموحة) Advertisements - طارق حامد (الزمالك) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى) - على أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالى) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركى) - عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى) - أيمن أشرف (الأهلى) - محمد الشناوى (الأهلى) - محمود حمدى "الونش " (الزمالك) - باهر المحمدى (الإسماعيلى) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة)

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