شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور..أبطال السهرات الرمضانية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهررمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف ومباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

شهد شهر رمضان موسم 2012 مواجهة أفريقية بين قطبى الكرة المصرية حينما التقى الأهلي والزمالك فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2012، والتى أقيمت يوم 22 يوليو 2012، الموافق 3 رمضان 1433 هجرية

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الزمالك دخل المباراة بعد أن خسر مباراة الجولة الأولى أمام تشيلسى الغانى، أما الأهلي فقد فاز على مازيمبى الكونغولى، وكان يريد الأبيض كسر عقدة الأحمر الذى لم يهزمه منذ عام 2007، وكانت القمة استثنائية لأنها الأولى تقام بدون جمهور بسبب أحداث بورسعيد الدامية..وفى اللقاء تلألأت رأس أبوتريكة فى الدقيقة 79، وسجلت هدف فوز الأهلي على الزمالك، ليزيد معاناة الأبيض، ويلحق به الخسارة الثانية فى دور المجموعات ليصعب مهمته تماما.. وتحولت ليالى رمضان إلى أفراح وليالى ملاح لجمهور الأهلى.