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اعتزال طارق الغنام أسطورة سلة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق الغنام نجم سلة الأهلى اعتزال اللعب، وإنهاء مسيرته، مكتفيا بما قدمه مع الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية.

وتعد هذه المرة هى الثانية لإعلان اعتزال الغنام، حيث سبق وأعلن اعتزاله موسم 2017، لكنه تراجع بعد شهر واحد ليكمل مسيرة الإنجازات والبطولات مع القلعة الحمراء.

يذكر أن طارق الغنام حقق الكثير من البطولات وصلت إلى 20 بطولة مع الأهلى من أصل 22 لقبا حققته السلة الحمراء. 

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