شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين.. أحمد صبحى: كان نفسى أكون عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن ، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى و لكن كل فى موهبته .

وحرص الخليج 365 على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .

نجمنا اليوم أحمد صبحى نجم سموحة الحالى .

أكد أحمد صبحى على أنه كان يتمنى أن يكون النجم عمر الشريف، مشيرا إلى أنه نجم من أيام زمن الفن الجميل و أحبه كثيرا .