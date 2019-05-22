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شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين.. أحمد صبحى: كان نفسى أكون عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن ، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى و لكن كل فى موهبته .
وحرص الخليج 365 على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .
نجمنا اليوم أحمد صبحى نجم سموحة الحالى .
أكد أحمد صبحى على أنه كان يتمنى أن يكون النجم عمر الشريف، مشيرا إلى أنه نجم من أيام زمن الفن الجميل و أحبه كثيرا .
أحمد صبحى و عمر الشريف
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