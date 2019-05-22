شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يعود لتدريبات الأهلى بعد 45 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى أن سعد سمير مدافع الفريق سيعود بشكل تدريجى لتدريبات الكرة بعد شهر ونصف من الآن. Advertisements ويعانى سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، التى تعرض لها فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى. وأوضح الجهاز الفنى أن سعد سمير يسير بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى وقطع شوطا كبيرا فى عملية التأهيل، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية فى يوليو المقبل كموعد مبدئى وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلى الذى يسير عليه.

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