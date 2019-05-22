مصابو الأهلي.. تحسن حالة لطفي.. نيدفيد يواصل التأهيل وسعد يعود بعد 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الجهاز الفني للأهلي، تحسن حالة علي لطفي حارس مرمي الفريق بعد حقن ركبته مؤخرًا للتخلص من الإصابة، كما يسير كريم وليد "نيدفيد" في تنفيذ برنامجه التأهيلي بشكل جيد.

لطفي يعاني من إصابة تعرض لها في الرباط الداخلي للركبة، وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب بدأ في التعافي أيضا من الخشونة التي سببت له آلام حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.

على الجانب الآخر، يسير كريم نيدفيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي بشكل جيد للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى ألمانيا مرة أخرى للاطمئنان على حالته.

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أما سعد سمير، فأكد الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود طبيب الأهلي، أن مدافع الأهلي سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الكرة بعد شهر ونصف من الآن.

وكان سمير يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي وقطع شوط كبير في عملية التأهيل، بينما أكد الجهاز الطبي مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية في يوليو القادم كموعد مبدئي وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.