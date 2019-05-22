عقبة وحيدة تقف أمام انضمام أنطوي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الغاني جون أنطوي مهاجم فريق مصر المقاصة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك عقبة في مفاوضات ضم اللاعب، بسبب المقابل المادي الذي يطلبه النادي الفيومي للاستغناء عن خدمات هداف الفريق.

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ويشترط مسؤولو نادي المقاصة الحصول على 3 ملايين دولار نظير الموافقة عل رحيل اللاعب، في ظل ترحيب جون أنطوي بالرحيل عن المقاصة والانتقال للزمالك في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أنه ناديه يطالب النادي الفيومي بتخفيض المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن اللاعب في الفترة المقبلة.

ووفقا للمصدر، يفكر النادي الأبيض في عرض لاعبين على المقاصة في إطار الصفقة لتخفيض الطلبات المادية للنادي الفيومي.