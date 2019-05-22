طاقم حكام تونسي لمباراة بيراميدز.. وصافرة "معروف" لإدارة الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مباراة بيراميدز والنجوم لطاقم تحكيم تونسي بصافرة محمد يسري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري.

وبحسب ما أعلن اتحاد الكرة المصري فيعاون يسري كل من يامن الملوشي، خليل حساني وعامر شوشان حكم رابع.

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على الجانب الآخر، تم إسناد مباراة الأهلي والإسماعيلي للحكم محمد معروف، ويعاونه كل من سامي هلهل، وهاني خيري، ومحمد نهاد حكمًا رابعًا، وكل من محمود ناجي ومحمد عبدالعزيز حكمًا خامسًا.

مباراة الأهلي والإسماعيلي مؤجلة من الجولة الـ18، وستقام في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة، أما بيراميدز، فيحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بينما ضمن النجوم الهبوط بعدما تذيل جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.