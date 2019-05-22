تغيير وحيد في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يخوض النادي الأهلي مباراة مساء اليوم، الأربعاء، أمام الإسماعيلي والتي سبق وأن تأجلت من الجولة 18 في ظل ارتباط الأحمر بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وسيضطر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي للدفع بحسام عاشور في وسط الملعب بدلًا من حمدي فتحي الذي يغيب بداعي الإيقاف.

وسيتواجد عاشور في وسط الملعب إلى جانب عمرو السولية، على أن يتواجد الثلاثي حسين الشحات، رمضان صبحي وصالح جمعة في الوسط الهجومي خلف وليد أزارو.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

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حراسة المرمى: محـمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، صالح جمعة، رمضان صبحى.

الهجوم: وليد أزارو.