إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي 27 مايو

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامةمباراة الجونة والاسماعيلي، يوم الاثنين
27 مايو الجاري.
وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري المصري الممتاز.
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