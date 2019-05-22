إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي 27 مايو

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي، يوم الاثنين مباراة الجونة والاسماعيلي، يوم الاثنين27 مايو الجاري. وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري المصري الممتاز.

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