لامكافآت خاصة للاعبي إنبي بعد البقاء في الدوري الممتاز

نفى عبدالناصر محمد مدير الكرة بإنبي وجود مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول بعد البقاء بالدوري الممتاز.

أكد عبدالناصر أنه كانت هناك مكافآت تشجيعية

لتحفيز اللاعبين من خلال رغبة مجلس إدارة النادى في تحفيزهم في اللقاءات الأخيرة حتى نجحالفريق في الخروج من عنق الزجاجة.

كان الفريق قد تغلب على مصرالمقاصة أمس بهدفين مقابل هدف بالجولة قبل الأخيرة للدوري.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 39 نقطة وتأكد بقاءه بالدوري الممتاز.