عصام عبدالفتاح يشيد بنجاح التحكيم المصري أفريقيًا وعالميًا

أبدي عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام، سعادته بالنجاح التي يحققها التحكيم المصري على المستوى الدولي بعد اختيار الحكم هاني العراقي للتحكيم في كأس العالم للكرة الشاطئية في سبتمبر المقبل، وأيضًا اختياره للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالرأس الأخضر. للكرة الشاطئية في سبتمبر المقبل، وأيضًا اختياره للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالرأس الأخضر. وأشاد رئيس لجنة الحكام باختيار الدولي المصري جهاد جريشة ومحمود أبوالرجال لكأس العالم للشباب حيث يشارك أبوالرجال في المباراة الافتتاحية بين هولندا وكولومبيا. كما تم اختيار جهاد جريشة لإدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي. وقال عبدالفتاح أن هذه الاختيارات هي أكبر رد على المشككين في مستوى التحكيم المصري.

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