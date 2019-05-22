تعرف على مواجهات المصريين اليوم في بطولة بريطانيا للإسكواش

تقام اليوم منافسات دور الـ 16 من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والمقامة خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، والبالغ قيمة جوائزها المادية 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وعلى مستوى منافسات الرجال تقام 4 مواجهات للمصريين هي كالأتي: مروان الشوربجي ضد علي فرج محمد أبو الغار ضد جريجور مارش مازن هشام ضد لوكاس سيرم Advertisements فارس الدسوقي ضد بول كول وعلى مستوى منافسات السيدات تقام 3 مواجهات للمصريات هي كالأتي: نوان جوهر ضد جوي تشان رنيم الوليلي ضد أماندا صبحي نور الطيب ضد أني أو

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