يحيى يوسف: فوز الأهلي بكأس مصر لليد جاء في الوقت المناسب

عبّر يحيى يوسف، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في الفوز بلقب بطولة كأس مصر، بعد التغلب على فريق طلائع الجيش، في المباراة النهائية. بطولة كأس مصر، بعد التغلب على فريق طلائع الجيش، في المباراة النهائية. وأوضح أن اللاعبين قدّموا مباراة قوية على الصعيد الفني والخططي والبدني، وأن الفريق استحق الفوز بلقب البطولة، والتي جاءت في توقيت مناسب للغاية قبل مباريات بطولة السوبر التي يسعى الفريق للفوز بلقبها.

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