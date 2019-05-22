مدير الكرة بإنبي يشكر الإدارة واللاعبين

وجه عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبي الشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندي علاء خشب على مساندة الفريق حتى نجح الفريق في تخطى كبوته وبقائه بالدوري الممتاز.

وأكد عبد الناصر ان المهندس علاء خشب ومعه نائبه

زكريا السيد وامين الصندوق مصطفى الامير وجميع أعضاء المجلس بذلوا جهدا كبيرا طوال الفترة الماضية وجاءت وقفتهم لتعطى الفريق القوة والدفعة المعنوية الكبيرة في تحقيق 5 انتصاراتمتتالية.

كما وجه مدير الكرة الشكر للاعبين على جهدهم واخلاصهم في الاوقات الصعبة ولم يتسرب اليهم اليأس حتى تحقق الهدف الكبير في البقاء بالممتاز.

كان الفريق قد تغلب على المقاصة امس بهدفين مقابل هدف بالجولة قبل الأخيرة للدوري.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 39 نقطة وتأكد بقائه بالدوري الممتاز.