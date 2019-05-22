وجه عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبي الشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندي علاء خشب على مساندة الفريق حتى نجح الفريق في تخطى كبوته وبقائه بالدوري الممتاز.
وأكد عبد الناصر ان المهندس علاء خشب ومعه نائبهزكريا السيد وامين الصندوق مصطفى الامير وجميع أعضاء المجلس بذلوا جهدا كبيرا طوال الفترة الماضية وجاءت وقفتهم لتعطى الفريق القوة والدفعة المعنوية الكبيرة في تحقيق 5 انتصارات
كما وجه مدير الكرة الشكر للاعبين على جهدهم واخلاصهم في الاوقات الصعبة ولم يتسرب اليهم اليأس حتى تحقق الهدف الكبير في البقاء بالممتاز.
كان الفريق قد تغلب على المقاصة امس بهدفين مقابل هدف بالجولة قبل الأخيرة للدوري.
ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 39 نقطة وتأكد بقائه بالدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة بإنبي يشكر الإدارة واللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.