رؤوف عبدالقادر: يد الأهلي عادت إلى الطريق الصحيح

قدم رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي التهنئة إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال»، بعد الفوز بلقب بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش في النهائي.

وأشار عبدالقادر إلى أن اللاعبين كانوا على قدر الثقة والمسئولية، ونجحوا في حصد بطولة غالية غابت عن خزائن النادي منذ عام 2014،وكان لا بد من الفوز بها.

وأضاف أن البطولة الغالية جاءت في

توقيت صعب بعد تغيير الجهاز الفني، وأن اللاعبين تخطوا كل الضغوط في إطار العودة إلى المسار الصحيح، وأنه يثق بشدة في قدرتهم مع الجهاز الفني الحالي على الفوز ببطولة السوبر التي تقام الدورة الفاصلة على لقبها خلال الأيام المقبلة.