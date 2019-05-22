المصرى يثير غضب جماهيره بعد سلسلة عروضه الغير مطمئنة

استمرت حالة غضب الشارع البورسعيدى وجماهير النادي المصري بعد تواصل العروض السيئة والغير مرضية للفريق للمباراة السادسة على التوالى بعد الفوز على الزمالك.
حيث تعادل الفريق مع الإسماعيلى وبيراميدز ووادى دجلة ثم الانتاج الحربى والهزيمة من الأهلى وحرس الحدود.
وأصبح الفريق مهددًا بضياع المركز الرابع بعدما كان أقرب الفرق إليه، وجاءت مباراة الإنتاج الحربى والتعادل فيها بهدفين بعدما كان الفريق متقدما بهدفين لتثير غضب الجماهير وتضع علامات إستفهام عديدة على الحالة الفنية والبدنية التى أصبح عليها فريق الكرة.
وحملت الجماهير النتائج للجهاز الفنى تحت قيادة إيهاب جلال وأيضا مجلس الإدارة الذىأصبح من الواضح تأثر الفريق والأجهزة بحالة عدم الإستقرار التى يعيشها المجلس بعد ظهور تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى كشف عن وجود مخالفات وملاحظات عديدة وتهديد رئيس النادى بتقديم الإستقالة وغضب محافظ المدينة من الحالة التى يعيش فيها الفريق والنادى فى نفس التوقيت خاصة بعد تمرد أكثر من لاعب وعدم ظهورهم بالشكل اللائق .
من جانبه أكد إيهاب جلال المدير الفنى أن الفريق مازال لديه الأمل فى الحصول على المركز الرابع وبدأ مباراة الإنتاج بشكل
واضاف: لا أعلم سببا لهبوط الحالة النفسية للاعبين وسأسعى جاهدا لعلاجها وإن شاء الله كل الفرص ما زالت أمامنا وأعلم جيدا حماس الجماهير وحبها لفريقها وهذا شيئ ليس غريبا على أهل بورسعيد وأقدر تماما حالة الغضب التى تسيطر على البعض وكانت تواجهنا ظروفنا صعبا تمكنا من تجاوزها ومتفائل أيضا بالقادم ، وسأعقد لقاءا مع اللاعبين والجهاز المعاون لنبدأ خطة جديدة للفترة القادمة وندرس كل الأمور والإمكانيات لتدعيم الفريق ببعض العناصر والاستغناء عن البعض الاخر والتغيير هو سنة الحياة .
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